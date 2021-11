TP-Link UB400: il dongle Bluetooth abbastanza piccolo da dimenticarlo

Una delle grandi mancanze, soprattutto sulla maggior parte dei computer desktop, è senza dubbio il Bluetooth. Se però vuoi aggiungerlo o magari migliorare le prestazioni del modulo integrato, ti bastano solo 7 euro grazie al dongle TP-Link UB400 in offerta su Amazon per il Black Friday.

Dongle Bluetooth TP-Link UB400: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio estremamente semplice, più piccolo di una pendrive da inserire in una qualsiasi delle porte USB. Uno dei vantaggi è proprio il design Nano che ti consente di lasciare il dongle attaccato al portatile senza alcuna difficoltà nel riporlo all’interno della borsa o dello zaino. In questo caso sfrutta il protocollo Bluetooth 4.0, con un raggio d’azione pari a 10 metri. Molto interessante la tecnologia Low Energy che consente un consumo di quasi nullo, così da non incidere eventualmente sull’autonomia della batteria. L’installazione è uno dei punti di forza di questo accessorio in quanto si tratta di una periferica plug and play. Questo significa che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti, basterà inserire il dongle nella porta USB e connettersi.

La compatibilità ufficialmente supporta esclusivamente Windows, dalla versione XP in poi. In realtà è perfettamente compatibile anche con tutte le distribuzioni Linux. Si tratta di una soluzione decisamente comoda ed efficace, soprattutto per la trasmissione wireless della musica. Allo stesso modo è estremamente comodo per connettere qualsiasi periferica senza fili come controller, mouse, tastiere e quanto altro. Insomma, ti bastano pochi euro per accedere ad un mondo di versatilità e praticità dal tuo computer, qualsiasi esso sia.

Grazie ad uno sconto del 32%, il TP-Link UB400 è disponibile su Amazon a soli 7,43 euro.