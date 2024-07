TP-Link Tapo L530E, 4 pezzi in forte sconto: AFFARE smart home

Finché dura, l’offerta a tempo che propone il bundle con quattro pezzi di TP-Link Tapo L530E è un affare da cogliere al volo. Si tratta delle lampadine LED a colori con attacco E27, compatibilità garantita con Alexa e Google Home, basso consumo energetico (solo 9 W, equivalente 60 W) e controllo remoto tramite app. Non richiede uno hub dedicato, connettendosi direttamente alla rete Wi-Fi.

Il bundle con 4 TP-Link Tapo L530E è in offerta

Il voto medio assegnato dalle oltre 27.000 recensioni pubblicate da chi ha già installato il dispositivo nella propria casa è molto alto, superiore a 4/5 stelle. La puoi controllare con i comandi vocali, attraverso un’applicazione mobile su smartphone oppure configurando routine personalizzate, ad esempio in base al giorno della settimana e all’orario. Può riprodurre oltre 16 milioni di colori, regolando la temperatura della luce e la luminosità. C’è anche la modalità Assente che simula automaticamente che qualcuno sia a casa, per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Trovi altri dettagli nella pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo di soli 29,99 euro, è un vero affare per la smart home. Si consideri che una sola unità di TP-Link Tapo L530E è venduta, da listino, a 14,99 euro. Come abbiamo già scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo, che rimarrà disponibile per poco: approfittane prima che sia troppo tardi.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui l’ordine in questo momento puoi contare anche sulla consegna gratuita prevista già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon, senza intermediari.