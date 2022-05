Tra Lugano e Polkadot: il futuro delle crypto

Gavin Wood, co-fondatore di Ethereum e Polkadot, nonché fondatore della Web3 Foundation, ha annunciato una importante novità di prossimo rilascio: si tratta di XCM, ossia la funzione di “cross-consensus messaging” che consente a due blockchain di poter interoperare. L’annuncio è avvenuto in occasione della Decentralized Lugano organizzato dalla Banque Internationale à Luxembourg, dove Wood è stato ospite d’onore.

L’annuncio di XCM introduce una serie di funzionalità e di nuove prerogative per la sicurezza che consentono di portare un passo oltre il mondo delle criptovalute, offrendo interoperabilità e, al tempo stesso, garantendo una massima tenuta di sistema a fronte di possibili vulnerabilità. Nello stesso evento è intervenuto il sindaco di Lugano, Michele Foletti, il quale ha spiegato come e perché la sua città intende mettere le criptovalute al centro delle proprie politiche future:

Plan B di Lugano è un’iniziativa congiunta tra la città di Lugano e Tether per accelerare l’uso della tecnologia bitcoin e sfruttarla come base per trasformare l’infrastruttura finanziaria della città. Il piano prevede un’applicazione della blockchain e di Bitcoin su larga scala in città con impatto positivo su tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini di Lugano. Dalle piccole transazioni presso i commerci locali a progetti più ambiziosi – come il pagamento delle tasse annuali – la blockchain fungerà da base per li scambi finanziari della città.