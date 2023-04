Trade Republic: la soluzione per investire in totale sicurezza

Apri un conto su Trade Republic e inizia fin da subito a investire in totale sicurezza. Questa piattaforma di risparmio è la più grande d’Europa ed è conosciuta per la sua affidabilità. Devi sapere che i tuoi depositi su questo exchange sono garantiti fino a 100.000 euro.

Cosa vuol dire che ti tuoi depositi sono garantiti? In pratica è come se avessi attiva un’assicurazione per il denaro custodito sul tuo conto in transito. In caso di insolvenza il tuo saldo di cassa con questo exchange sarà protetto fino a un valore, come dicevamo, di 100.000 euro.

Questo perché tutte le banche all’interno dell’Unione Europea devono sottostare alla direttiva relativa ai Sistemi di Garanzia dei Depositi, anche detta SGD. Infatti, Trade Republic è una piattaforma per investire regolamentata in Germania.

Trade Republic: i tuoi risparmi sono al sicuro

Scegliendo Trade Republic per investire sei tranquillo che i tuoi risparmi sono al sicuro. Questo exchange è regolamentato dalla Banca Centrale Tedesca e disciplinato da BaFin, l’organo di regolamentazioni finanziaria tedesco che sarebbe l’equivalente della CONSOB italiana.

Inoltre, hai un sistema di sicurezza avanzato con tecnologie all’avanguardia in grado di proteggere le tue somme di denaro sia depositate che investite. La collaborazione con banche come Citibank, J.P. Morgan SE e Deutsche Bank completano il lungo curriculum di questa soluzione.

Scegli Trade Republic per investire e far fruttare la tua liquidità non investita. Hai a disposizione 4.600 piani di risparmio gratuiti, 10.100 aziende ed ETF, 50 criptovalute e tanti derivati. Inoltre, hai anche il 2% di interesse annuo, versato tutti i mesi, sui tuoi saldi non investiti fino a 50.000 euro.

Tutto accessibile da una pratica app mobile o da una piattaforma web universale. In tre semplici mosse inizi il tuo primo investimento. (1) Scegli l’opzione che vuoi acquistare, (2) inserisci l’importo con la frequenza e (3) conferma l’intera operazione nella più totale sicurezza e privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.