Trade Republic: la nuova offerta con rendimento al 2% sulla liquidità non investita

A partire dal 4 gennaio il broker online Trade Republic ha lanciato un saving account con rendimento sulla liquidità non investita. Il tasso d’interesse offerto è pari al 2% e sarà valido per un anno. A differenza di altre piattaforme concorrenti che propongono offerte di questo tipo soltanto ai nuovi clienti, alla promo in questione potranno aderire anche le persone che hanno già sottoscritto un profilo con il broker tedesco.

Un altro vantaggio dell’offerta è che il rendimento del 2% di interessi si applica per un tempo pari a 12 mesi pieni. Ciò significa che la promozione di Trade Republic è molto più conveniente rispetto a offerte analoghe che prevedono il classico schema del 2% di interessi per metà anno e dello 0,5% per i restanti 6 mesi.

I dettagli della nuova offerta di Trade Republic

Come già accennato nell’introduzione, l’offerta di Trade Republic si rivolge a tutti, sia ai nuovi clienti sia a quelli che hanno già un account con il broker online di Berlino.

Abbiamo inoltre già spiegato che gli interessi vengono corrisposti sulla liquidità non investita, non il contrario. Per quanto riguarda il deposito, l’importo massimo che si può depositare è fino a 50.000 euro: le banche selezionate per il deposito sono Deutsche Bank e Citi, con una garanzia sul deposito fino a 100 mila euro.

Un altro aspetto importante che rende l’offerta del nuovo anno di Trade Republic ancora più allettante è la remunerazione mensile sulla base della politica degli interessi della BCE (Banca Centrale Europea). A tal proposito, non è un mistero che il broker online tedesco punti a ottenere la migliore offerta sul mercato, così da rivolgersi a una platea di potenziali clienti sempre più ampia.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione quando si valuta l’adesione o meno a Trade Republic è la possibilità di usufruire dell’offerta su un saving account con rendimento al 2% sulla liquidità non investita senza la necessità di soddisfare particolari requisiti. Ad esempio si ha l’opportunità di aderire alla promo senza alcun obbligo sull’utilizzo del trading.

Trade Republic, l’innovativo broker online tedesco

Dal 2015, anno della fondazione, ad oggi, Trade Republic è riuscito a farsi un nome all’interno dell’industria fintech europea, diventando uno dei principali player del settore a livello internazionale. Il broker online tedesco con sede a Berlino consente di investire a partire soltanto da 1 euro, politica questa che ha permesso di avvicinare un numero crescente di persone all’universo della finanza personale.

Non solo dunque tassi d’interesse vantaggiosi sui depositi, ma un’offerta trading completa con altre quattro asset class: azioni, ETF, criptovalute e derivati. Tutte e quattro le asset class che vanno a comporre l’ecosistema Trade Republic sono accessibili a tutti (è possibile investire a partire da 1 euro) e semplici da maneggiare (bastano due tocchi per scegliere la classe d’investimento e selezionare l’importo da investire, per poi confermare l’ordine). Se hai come obiettivo quello di costruire un portafoglio diversificato, con la liquidità fra le asset class che producono rendimento, il broker online tedesco è la soluzione migliore.

La data del 4 gennaio ha segnato un ulteriore passo in avanti per Trade Republic e un’occasione per chiunque voglia ottenere una piccola somma di denaro garantita ogni anno senza avere vincoli di trading o altro. Per riuscirci è sufficiente iscriversi alla piattaforma online Trade Republic se ancora non si ha un account e aderire all’offerta sui nuovi profili saving account con rendimento al 2% sulla liquidità non investita.

