Trade Republic: il futuro del trading è già qui

Entra nel futuro del trading oggi stesso aprendo un conto gratuito su Trade Republic. Questa piattaforma di risparmio, la più grande d’Europa, offre un exchange potente e completo di tantissime funzionalità innovative. Investire diventa ancora più semplice grazie ai piani di risparmio gratuiti. Puoi sceglierne tra circa 4.600 disponibili.

Grazie a questo sistema investi automaticamente qualsiasi opzione disponibile all’acquisto sulla piattaforma. Scegli tra azioni, ETF o criptovalute. Puoi automatizzare i tuoi investimenti e interromperli quando vuoi grazie a un programma semplice e flessibile. (1) Fai tap sull’azione, sull’ETF o sulla criptovaluta che vuoi acquistare regolarmente.

(2) Decidi con quale frequenza vuoi investire. (3) Immetti l’importo che desideri investire regolarmente. (4) Conferma tutta l’operazione. In pochi secondi attivi il tuo piano di risparmio senza alcun costo aggiuntivo. Semplice, veloce, sicuro e intuitivo. Tutto questo è disponibile da un’app multidispositivo o da un’esperienza web pluripremiate.

Trade Republic premia anche le somme non investite

Aprendo un conto con Trade Republic ottieni molto più di una piattaforma di trading e investimento long term. Infatti, proprio come un conto deposito, puoi ottenere il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità non investita. Grazie a questo sistema ti verranno versati gli interessi ogni mese e avrai piena flessibilità per prelevare dal conto in qualsiasi momento.

Questa soluzione è disponibile fin da subito e si può attivare per conti di tutte le dimensioni fino a un massimo di 50.000 euro. Tutto con la massima sicurezza perché si tratta di un istituto finanziario disciplinato da BaFin e regolamentato dalla Banca Centrale Tedesca. Ciò vuol dire che, in altre parole e all’atto pratico, i tuoi depositi sono protetti fino a 100.000 euro.

Approfitta ora di questa incredibile occasione! Trade Republic ti sta aspettando con tutte le sue funzionalità all’avanguardia. Scegli il futuro dei tuoi investimenti per far crescere il tuo portafoglio in una piattaforma che fornisce sicurezza e protezione ai tuoi risparmi.

