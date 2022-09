Trading di opzioni: con Freedom24 è più semplice e conveniente

Annoverata tra le migliori piattaforme di trading online, Freedom24 è di proprietà della Freedom Holding Corp, società fondata nel 2008. Perché conviene fare trading di opzioni con questa piattaforma? Per diversi motivi, ma andiamo con ordine.

Freedom24 offre la possibilità di operare su più di 1 milione di strumenti di trading. Una delle sue caratteristiche peculiari è quella di permettere agli investitori di partecipare alle IPO (Initial Public Offering).

Sulla piattaforma è possibile usare un conto demo gratuito. Naturalmente, prima bisogna registrarsi e par farlo basta accedere a questa pagina e cliccare in alto su “Registrazione”.

Lo strumento del conto demo è particolarmente utile per gli investitori principianti, che in questo modo possono acquisire familiarità con gli strumenti finanziari prima di investire il proprio denaro.

Trading di opzioni sempre a portata di mano con Freedom24

Il trading di opzioni, per chi non lo sapesse, è la compravendita di contratti finanziari. Tale compravendita offre il diritto di acquisto o vendita di asset nel momento in cui il prezzo si muove al di là di una certa soglia ed entro una determinata data.

Ciò che rende veramente conveniente intraprendere un investimento del genere è l’app proprietaria di Freedom24. Tutto diventa molto semplice grazie a un algoritmo, che permette di selezionare il titolo azionario. Una volta cliccato su di esso, apparirà un grafico e altri dati riguardanti l’asset. Nel caso in cui è presente un’opzione sul titolo azionario selezionato, un apposito pulsante verrà visualizzato per accedere alla pagina relativa alle opzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.