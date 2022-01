Traffico dati sui treni ad alta velocità: lavori in corso

TIM ha annunciato un accordo strategico con le Ferrovie dello Stato per il potenziamento della connettività sulle linee ad alta velocità, qualcosa che gli utenti dei treni Italo e Frecciarossa non potranno che apprezzare oltremodo durante i loro futuri spostamenti su e giù per lo Stivale.

Alta velocità, nuova connessione

Le carenze del servizio sono oggi sotto gli occhi di tutti quanti abbiano già provato a chiamare o navigare durante le tratte, spesso e volentieri durante le ore di lavoro a bordo dei vettori in viaggio. Ora il progetto è quello di portare nuova copertura soprattutto nei tratti di galleria da Torino a Napoli e da Bologna a Venezia:

Il potenziamento riguarderà anche la copertura di altri Operatori TLC tra cui WINDTRE. Nell’ambito delle iniziative legate al PNRR, inoltre, è previsto l’avvio di studi di fattibilità relativi al possibile utilizzo di tecnologie 5G. L'obiettivo è realizzare una connettività sempre più affidabile a bordo dei treni ad alta velocità.

La maggior copertura andrà a favorire tanto la navigazione con il Wifi di bordo, sia quella con connettività personale. I lavori saranno eseguiti nel corso del prossimo biennio:

Già a partire dal 2022 verranno avviati i lavori di potenziamento degli impianti nelle gallerie, sulle tratte alta velocità tra Torino, Milano, Bologna e Firenze, per poi proseguire nel corso del 2023, da Firenze fino a Napoli e da Bologna a Venezia. Il progetto prevede un investimento di circa 12 milioni di euro, condiviso tra RFI, la società del Gruppo FS che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, e gli Operatori TLC aderenti.

Un progetto importante, che consolida la posizione degli spostamenti in treno anche e soprattutto in area business, dove la qualità di un servizio di questo tipo può fare senza dubbio la differenza: “un primo passo concreto per porre a livelli di eccellenza internazionale la connettività voce e dati sulle linee ferroviarie italiane“.