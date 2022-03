Trans-Atlantic Data Privacy Framework: scambio UE-USA

Durante una breve conferenza stampa, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno annunciato la sottoscrizione dell’accordo preliminare sullo scambio di dati UE-USA che dovrebbe sostituire il vecchio Privacy Shield, considerato nullo dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il comunicato stampa svela ora alcuni interessanti dettagli.

L’accordo, denominato Trans-Atlantic Data Privacy Framework, regolamenterà lo scambio dei dati degli utenti tra Stati Uniti e Unione europea nel rispetto della sicurezza e della privacy. Come ha evidenziato l’avvocato Max Schrems, al momento non c’è nulla di scritto, quindi è solo un accordo politico. Il comunicato stampa svela però alcune informazioni aggiuntive:

Il nuovo framework rappresenta un impegno senza precedenti da parte degli Stati Uniti nell’attuazione di riforme che rafforzeranno la tutela della privacy e delle libertà civili applicabili alle attività di intelligence. In base al Trans-Atlantic Data Privacy Framework, gli Stati Uniti devono mettere in atto nuove salvaguardie per garantire che le attività di sorveglianza siano necessarie e proporzionate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza nazionale definiti, stabilire un meccanismo di ricorso indipendente a due livelli con autorità vincolante per misure correttive dirette e potenziare la supervisione rigorosa delle attività di intelligence per garantire il rispetto delle limitazioni alle attività di sorveglianza.