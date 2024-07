Trapano avvitatore Bosch con valigetta di accessori in sconto per i Prime Day (-30%)

Il fai-da-te esplode di grandi offerte su Amazon per questa ultima giornata di Prime Day 2024. Adesso ti segnaliamo lo sconto attivo sul trapano avvitatore Bosch Home and Garden con valigetta di accessori inclusa che puoi acquistare a 99,99 euro invece di 141,99.

Trapano avvitatore Bosch in offerta: le caratteristiche

Questo trapano è un valido strumento 3-in-1 ideale per avvitare, forare e forare a percussione, offrendoti una soluzione completa per qualsiasi applicazione.

Con 20 posizioni di regolazione della coppia, puoi adattare la potenza in base al materiale su cui intendi lavorare, che sia legno, metallo o muratura, così da affrontare ogni lavoro con facilità. Inoltre, la sostituzione dei bit di avvitamento e foratura è semplificata dal codolo da 10 mm e dal mandrino autoserrante, che rendono il cambio degli accessori rapido e senza sforzo.

Questa edizione esclusiva per Amazon include una batteria batteria al Litio da 18 V/2,0 Ah e un caricabatteria AL 1810 CV, insieme ad una dotazione che comprende un set di 32 pezzi di bit avvitamento, 5 punte da trapano per legno e 5 punte da trapano per muratura.

Il tutto viene inserito in una pratica valigetta, ideale per tenere tutti i componenti organizzati e facili da trasportare: una valigetta che ti permetterà di avere tutto a portata di mano e a proteggere il tuo trapano.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere un utensile così versatile e completo: acquista adesso il trapano Bosch a soli 99,99 euro.