SSD 1 TB: forte sconto Amazon su Trascend SSD220Q

Rapida, affidabile e molto capiente, la SSD da 1 TB della linea Trascend SSD220Q è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che la rende acquistabile con il 41% di sconto sul prezzo di listino. L’occasione perfetta per un upgrade del proprio computer o per chi ha necessità di poter contare su una periferica di storage aggiuntiva.

Trascend SSD220Q: SSD 1 TB in offerta

A livello di specifiche tecniche, l’unità arriva a una velocità di 550 MB/s in fase di lettura e a 500 B/s in scrittura, per ridurre al minimo i tempi di attesa durante l’accesso ai file o la loro elaborazione. Il funzionamento si basa sullo standard SATA III, con tecnologia QLC NAND Flash e coding LDPC (Low-Density Parity Check) per assicurare l’integrità. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB della linea Trascend SSD220Q al prezzo finale di 77,99 euro invece di 131,77 euro come da listino, approfittando di uno sconto di oltre 53 euro (-41%).

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se la ordini subito, entro metà settimana sarà a casa tua.

