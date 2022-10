Trasferisci il tuo dominio senza ansia: ecco come fare

Per varie ragioni puoi avere necessità di trasferire il dominio del tuo sito web presso un altro provider di servizi. Magari non sei soddisfatto dell’assistenza che ti viene fornita, il prezzo è troppo alto o i server non sono in grado di sostenere il tuo traffico.

Per questo la soluzione migliore è affidarsi agli esperti di Serverplan, realtà italiana operativa in questo settore da 20 anni, che si occupano in prima persona del trasferimento del tuo dominio, assicurandoti velocità, sicurezza e la totale privacy. Scegliendo uno dei piani hosting hai il servizio già incluso nel prezzo.

Perché scegliere Serverplan per trasferire il tuo dominio

La decisione di cambiare hosting per il tuo dominio non viene mai presa alla leggera: si ha il timore che possa accadere qualcosa durante il trasferimento che danneggi la tua attività web o che il nuovo provider non sia all’altezza delle tue aspettative.

Con Serverplan vai sul sicuro: hai la certezza dell’esperienza di un’azienda attiva con successo in questo settore da diversi anni, non c’è il rischio di perdere il dominio e il procedimento, scegliendo uno dei piani hosting, è totalmente gratuito.

Cosa accade una volta che avrai trasferito il dominio presso Serverplan? Puoi subito contare su una serie di servizi gratuiti che includono protezione tramite antivirus e antispam, gestione DNS e redirect, Mail Forward, Blocco dominio, registrazione nameservers e privacy.

Puoi trasferire naturalmente domini con qualsiasi estensione tu preferisca: nel caso di suffisso .IT il tempo di attesa è di 1 giorno soltanto, mentre per tutti gli altri sarà necessario attendere circa 5/6 giorni. In ogni caso, i tecnici di Serverplan saranno sempre a tua disposizione per qualsiasi dubbio o incertezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.