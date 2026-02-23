 Trasforma ciò che vuoi in smart con la presa da 12€ su Amazon
La presa smart è un dispositivo che aggiungi con facilità e rende la tua casa connessa: in offerta su Amazon.
La presa smart è un dispositivo che aggiungi con facilità e rende la tua casa connessa: in offerta su Amazon.

Rendere un prodotto smart è semplice quando sai cosa acquistare. Sul mercato ci sono le prese smart, le quali puoi utilizzare in svariati modi. Sono economiche, ideali da utilizzare sia a casa che in ufficio e possono essere abbinati a qualsiasi prodotto. Ad esempio, il purificatore d’aria, ma anche la lampada, il computer e così via. Si utilizzano tramite smartphone o con assistente vocale. Perché farne a meno? Un modello esclusivo è in vendita su Amazon con uno sconto in questo momento: mettilo subito alla prova con soli 12,90€. 

Presa smart: il modo intelligente per gestire i tuoi prodotti

Molte volte si sente parlare di prodotti connessi in casa, ma come si ottiene questo risultato? Invece di investire tanti soldi e comprare elettrodomestici o dispositivi di ultima generazione, puoi ottenere il medesimo risultato impiegando una presa smart. È semplice, adatta a qualunque esigenza e la installi da solo nel giro di due secondi. Infatti, per metterla all’opera, devi usarla come un più semplice schuko ed il gioco è fatto.

SONOFF S60TPF Presa Smart 16A 2.4G WIFI Intelligente Smart Plug with Timer, Power Statistics, Overload Protection, Voice Control, Compatible with Alexa, Google Home

12,90
La sua gestione avviene con app sullo smartphone. Cosa devi fare? Scarica l’app su Android o iOS, crea il tuo account, connetti la presa e sblocchi tutte le funzioni. In aggiunta o in alternativa, puoi gestire le impostazioni anche con comandi vocali. In questo caso devi avere a casa un prodotto Amazon Alexa o Google Assistant. Semplicissimo, vero? Le funzioni che sblocchi abbinando la tua presa a un qualsiasi prodotto sono:

  • controllo da remoto;
  • controllo vocale;
  • funzioni di temporizzazione e timer per automatizzare il dispositivo;
  • statistiche in merito al consumo energetico;
  • modalità Smart Scene da attivare grazie al sensore di presenza umana.

Con un chip integrato che salvaguarda la tua sicurezza, la presa è una delle migliori sul mercato.

L’offerta in corso su Amazon

Approfitta del piccolo sconto in corso su Amazon per acquistare la tua presa smart e portarla a casa.Mettila in carrello a soli 12,90€ subito.

Pubblicato il 23 feb 2026

