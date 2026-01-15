 Trasforma la tua idea in realtà con Hostinger, grazie agli sconti fino all'80%
Con la promo di Capodanno Hostinger ottieni fino all'80% su tutti i piani per il primo anno: a partire da 2,49 euro al mese hai anche strumenti AI.
Con la promo di Capodanno Hostinger ottieni fino all'80% su tutti i piani per il primo anno: a partire da 2,49 euro al mese hai anche strumenti AI.

“Prima o poi” può diventare oggi: con la nuova promozione Hostinger, avviare un sito web o far crescere un’attività online è più semplice e conveniente grazie a sconti fino all’80%, prezzi a partire da 2,49 euro al mese e una piattaforma completa che accompagna l’utente con strumenti anche basati su Intelligenza Artificiale.

Scopri l’offerta Hostinger con sconti fino all’80%

Creare un sito web non è mai stato così semplice

In occasione dei saldi di Capodanno, Hostinger propone piani di web hosting fortemente scontati, con 3 mensilità gratis incluse. I piani Hostinger comprendono servizi fondamentali che aumentano il valore dell’offerta: dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup automatici settimanali, manutenzione WordPress, migrazione gratuita senza downtime, email marketing gratuito per un anno, CDN gratuita per massime prestazioni e WordPress Multisite.

Il piano Premium, in promozione con 80% di sconto, è disponibile a 2,49 €/mese e include tutto il necessario per iniziare. Il piano Business, anch’esso scontato dell’80%, sale a 2,99 €/mese e aggiunge più risorse e strumenti per supportare la crescita. Per progetti più strutturati, il piano Cloud Startup offre fino a 20 volte più potenza grazie al cloud hosting, con 73% di sconto e un prezzo di 6,99 €/mese.

Hostinger punta su semplicità e velocità. Con il Website Builder basato su intelligenza artificiale basta descrivere la propria idea per ottenere layout, immagini e testi pronti all’uso, personalizzabili tramite editor drag and drop. Anche chi preferisce WordPress può contare sull’aiuto dell’AI per creare il proprio sito web.

Abbonati ora e inizia subito a creare il tuo sito web

La promozione Hostinger include un ecosistema di strumenti AI progettati per farti crescere online: Hostinger Horizons consente di trasformare un semplice comando in un sito web o in un’applicazione web, senza codice. Kodee, l’agente AI, offre supporto immediato e assistenza; Backstage AI lavora dietro le quinte automatizzando attività, supportando le decisioni strategiche e migliorando la visibilità nei risultati di ricerca. A questo si aggiungono strumenti come logo maker e generatori di immagini.

Tutte le soluzioni offrono Hostinger garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, assistenza 24/7 e la libertà di annullare in qualsiasi momento. È un’occasione per chiunque voglia lanciarsi online risparmiando sensibilmente per il primo anno: approfitta dei saldi Hostinger, con sconti fino all’80% a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 gen 2026

Eleonora Busi
15 gen 2026
