Trasforma qualsiasi schermo in uno Smart TV 4K a soli 39€!

Amazon Fire TV Stick 4K è uno di quei dispositivi di cui, non appena provi, non puoi proprio fare a meno. In sostanza, è una pennetta che va collegata all’entrata HDMI di un qualsiasi schermo, che permette di avere tutte quelle app e quelle funzioni tipiche di un dispositivo smart, tra cui Netflix, Prime Video e non solo. E grazie allo sconto del 43%, lo potrai pagare solo 39,99€ al posto dei classici 69,99€!

Tutte le caratteristiche di Amazon Fire TV Stick 4K

Questa è l’ultima versione di Fire TV Stick, il ché ti garantisce prestazioni di streaming senza eguali, con una fluidità e reattività su qualsiasi schermo. Il supporto per il Wi-Fi 6 ti assicura una connessione ultraveloce e stabile, mentre il processore quad-core di alta qualità promette un’avviamento rapido delle app e una navigazione super fluida.

Avrai, chiaramente, a disposizione migliaia di film e serie TV dai tuoi servizi di streaming preferiti, oltre a un’infinità di app gratuite per musica, podcast e giochi. E con i canali TV in diretta, non ti perderai neanche i tuoi programmi preferiti.

Essendo un dispositivo Amazon, può trasformarsi anche nel cuore pulsante della tua smart home, permettendoti di controllare dispositivi smart con semplici comandi vocali!

Il tutto è basato sul telecomando vocale Alexa attraverso cui puoi cercare, avviare e controllare i contenuti con la tua voce. C’è la ricerca universale che ti aiuta a trovare esattamente ciò che desideri, mentre la funzione di apprendimento remoto ti permette di gestire tutti i tuoi dispositivi con questo telecomando.

Con Amazon Fire TV Stick 4K avrai un modo super portatile di avere sempre con te i tuoi film preferiti e le serie TV che ami. Portalo subito a casa ora che costa appena 39,99€ invece di 69,99€!