Trasforma lo smartphone in console con G8 Galileo: prezzo minimo

Trovi in offerta a tempo su Amazon il controller per il gaming mobile più venduto della categoria: GameSir G8 Galileo. Grazie al forte sconto disponibile in questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. Ti permetterà di trasformare il telefono che porte sempre in tasca in una vera e propria piattaforma videoludica, al pari delle console.

GameSir G8 Galileo è il controller mobile definitivo

Nulla è lasciato al caso sul fronte del design, con la compatibilità garantita per tutti i telefoni Android e iPhone, anche quelli protetti da una custodia (non c’è bisogno di toglierla). Integra stick, grilletti e pulsanti per replicare in modo fedele un joypad tradizionale, così da assicurare un’esperienza coinvolgente. Si collega tramite USB-C, ha un jack audio da 3,5 mm per le cuffie e supporta tutti i giochi mobile in circolazione: Asphalt 9 Legends, Diablo Immortal, Fortnite, Minecraft, Shadowgun Legends, Warm Snow e molti altri. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Grazie all’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) puoi acquistare il controller GameSir G8 Galileo per il gaming su smartphone al suo prezzo minimo storico di 64,97 euro, invece di 89,99 euro come da listino ufficiale. Il risparmio è notevole e il forte sconto è applicato in automatico.

GameSir G8 Galileo è il prodotto più venduto della categoria su Amazon relativa ai controller di gioco per cellulari e ha ottenuto un voto medio superiore a 4/5 in oltre 2.800 recensioni pubblicate dai clienti. Inoltre, è venduto dallo store ufficiale italiano del marchio e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità, con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito.