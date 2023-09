Tre aspetti cruciali degli ETF in risposta alle novità del mercato 2023

Gli ETF ( Exchange-Traded Funds) sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di acquistare una vasta gamma di attività, come azioni, obbligazioni, materie prime o indici, in modo simile all’acquisto di azioni in borsa. La loro origine risale al gennaio del 1993 quando fu lanciato negli Stati Uniti sull’American Stock Exchange il primo SPDR (Standard&Poor’s Depositary Receipts), che oggi porta il nome di SPDR S&P 500 ETF Trust e che riproduce l’andamento dell’indice S&P 500.

Da allora gli ETF sono diventati sempre più popolari tra gli investitori, ecco alcuni dei motivi che hanno contribuito al loro successo:

Facilità d'uso: Gli ETF possono essere acquistati e venduti come azioni tradizionali su una borsa e consentono di investire anche cifre contenute. Non è necessario un gestore di fondi o un consulente finanziario, il che significa che è possibile acquistarli in modo autonomo.

Diversificazione automatica: Uno dei principali vantaggi degli ETF è la loro capacità di fornire una diversificazione istantanea. Quando si acquistano quote di un ETF che segue un indice ampio, come ad esempio l'S&P 500, si sta effettivamente investendo in tutte le azioni incluse in quell'indice. Questo riduce il rischio associato all'investimento in singole azioni e può contribuire a stabilizzare il portafoglio nel lungo termine.

Costi inferiori: Gli ETF tendono ad avere costi di gestione inferiori rispetto ai fondi di gestione attiva poiché seguono passivamente un indice. Questi costi ridotti si traducono in commissioni più basse per gli investitori, il che può aumentare il rendimento nel tempo.

