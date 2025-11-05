 Tre mesi di musica gratis, senza limiti: prova adesso Apple Music
Apple Music è gratis per tre mesi, ma non per tutti: scopri come ottenere la prova gratuita per "testare" come funziona la piattaforma.
Apple Music negli ultimi tempi si è ritagliata un ruolo da protagonista nel panorama delle piattaforme musicali in streaming. I motivi sono diversi: un catalogo sterminato di oltre 100 milioni di canzoni, comprese le ultime uscite e i vecchi successi del passato, una qualità audio impareggiabile e molte altre funzionalità extra.

Ma non è tutto: in questo momento è possibile attivare una prova gratis di 3 mesi per tutti i nuovi utenti. Ma come usufruirne? E quali sono i tanti vantaggi di Apple Music? Lo vediamo nelle prossime righe.

Prova GRATIS Apple Music

Come sbloccare la prova gratis di Apple Music

In sostanza, è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music acquistando un nuovo iPhone, un iPad, un Mac, un Apple TV, un Apple Watch oppure un dispositivo selezionato della gamma AirPods, HomePod o Beats, ovvero:

  • AirPods (2a e 3a generazione),  AirPods Pro (1a e 2a generazione) e AirPods Max;
  • HomePod mini e HomePod (1a e 2a generazione);
  • Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Per quanto riguarda iPhone, iPad, Mac e Apple TV basta accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis, mentre con un Apple Watch è necessario entrare nell’app di Apple Music dall’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo. Con riferimento a AirPods, HomePod e Beats, la procedura è la stessa: accedere all’applicazione dall’iPhone o dall’iPad cui è abbinato il dispositivo.

A disposizione dei nuovi utenti ci sono 90 giorni di tempo dall’attivazione del dispositivo o dal primo accoppiamento via Bluetooth per poter riscattare i tre mesi free.

Oltre a canzoni, live spettacolari e podcast tra i più ascoltati, Apple Music mette a disposizione un audio spaziale con Dolby Atmos che garantisce un suono avvolgente e una definizione ottimale. Da menzionare anche la funzione Music Sing, con cui trasformare il tuo device in un karaoke portatile, con testi che scorrono in tempo reale e la possibilità di regolare la voce originale.

Per sbloccare la prova gratuita vai sulla pagina di Apple Music.

Pubblicato il 5 nov 2025

Edoardo D'amato
