Tre mesi gratis di Apple Music: l'offerta estiva per i nuovi iscritti

In estate c’è una colonna sonora per ogni momento della giornata, e Apple Music lo sa bene. Proprio per questo, lancia un’offerta pensata per chi vuole ascoltare musica ovunque, senza interruzioni: 3 mesi gratuiti per chi si iscrive per la prima volta al servizio, con accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, playlist personalizzate, novità e album completi.

L’offerta è valida solo se attivata da iPhone e non prevede alcun costo fino alla fine del periodo promozionale.

Come attivare i 3 mesi gratuiti di Apple Music e cosa puoi ascoltare

Per approfittare della promozione basta collegarsi alla pagina ufficiale di Apple Music da iPhone e completare la registrazione. Se l’offerta non compare subito, si può recuperare manualmente dalla sezione “Home” dell’app. Un tap su “Accetta ora” e si parte subito con i tre mesi gratis.

Una volta attivo l’abbonamento, si accede all’intero catalogo: dagli ultimi successi italiani alle hit internazionali, dalle playlist curate da esperti fino alle radio live e ai contenuti esclusivi. Tra le novità dell’estate, segnaliamo “Sto bene al mare” di Marco Mengoni, Rkomi e Sayf, già candidato a diventare un tormentone, e “Sesso debole” di Elisa, reduce da un’esibizione a San Siro accanto a Giorgia e Jovanotti. Di recente è uscito anche il nuovo disco di Fabri Fibra “Mentre Los Angeles brucia“.

Apple Music è disponibile su iPhone, Android e desktop, ma l’offerta dei 3 mesi gratis può essere riscattata solo da dispositivi Apple. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento prosegue al costo standard, ma può essere annullato in qualsiasi momento.