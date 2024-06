Tre mesi gratis e sconto del 49%: l’offerta da non perdere di ExpressVPN

Non è semplice arrivare al momento giusto e trovare la migliore offerta su una VPN affidabile, sicura ed efficientissima. Oggi sei invece fortunato, perché ExpressVPN ha lanciato nuovamente la sua offerta più speciale di sempre: abbonamento annuale a soli 6,33 euro al mese + 3 mesi gratis extra. Lo sconto è del 49%. Ma non fare l’errore di aspettare troppo, perché questa offerta durerà solo pochi giorni.

Tre mesi gratis con ExpressVPN: navigazione sicura e anonima assicurata

Perché la VPN è diventata fondamentale di questi tempi? In primis, ti consente di navigare online senza che nessuno sappia chi sei. E lo fa creando un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e il server VPN, così ISP, hacker e governi non sapranno mai cosa stai facendo online.

Tutto questo per proteggere i tuoi dati e la tua attività online, soprattutto quando usi i Wi-Fi pubblici dei locali e degli aeroporti. Oltre alla sicurezza, non c’è blocco geografico che tenga. Piattaforme streaming e siti web stranieri saranno sempre e ovunque a tua disposizione, anche se in Italia non sono disponibili a condizioni normali. Naturalmente, la VPN nasconde il tuo indirizzo IP e la tua posizione, così navighi in anonimo.

Quanto detto è l’identikit perfetto di ExpressVPN. Velocità e larghezza di banda illimitate non ti causeranno più problemi di rallentamenti o buffering su download e streaming. Questa VPN dispone di tanti server sparsi in oltre 94 paesi. La crittografia usata è l’AES a 256 bit di livello militare, la più potente attualmente.

Non meno importante, ExpressVPN non conserva alcun registro delle tue attività online. E, in caso di bisogno, il supporto clienti è disponibile 24/7. Adesso è il momento di approfittare di questi tre mesi gratis, senza dimenticare lo sconto del 49%. Fallo subito, perché chi ha tempo non aspetti!