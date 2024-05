Tre mesi gratuiti di Apple TV+ con un nuovo dispositivo Apple

Se sei alla ricerca di un’ottima occasione per immergerti nel mondo dell’intrattenimento, Apple ha l’offerta perfetta per te. Acquistando un nuovo dispositivo come un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, avrai diritto a tre mesi gratuiti di Apple TV+. Questa promozione, valida fino al 30 giugno 2024, ti permette di esplorare senza costi aggiuntivi una vasta gamma di contenuti esclusivi, inclusi film, serie TV e documentari di alta qualità.

Come funziona la promozione Apple TV+

L’attivazione dell’offerta è semplice. Dopo aver acquistato il tuo nuovo dispositivo, hai tre mesi di tempo dalla configurazione per attivare i tuoi tre mesi gratuiti di Apple TV+. Basta accedere all’app Apple TV con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo e seguire le istruzioni. Ricorda, per vedere comparire l’offerta, il dispositivo deve avere l’ultima versione di iOS, iPadOS, macOS o tvOS.

Per usufruire di questa promozione, devi però fare attenzione ad alcuni aspetti:

non è valida se già hai un abbonamento ad Apple TV+ o hai già usufruito di un’offerta simile in passato.

o hai già usufruito di un’offerta simile in passato. non è cumulabile con Apple One o altre promozioni.

con Apple One o altre promozioni. è limitata a una sola offerta per gruppo “In famiglia”, quindi anche se acquisti più dispositivi, potrai usufruire dell’offerta una sola volta.

Cosa succede dopo i tre mesi gratuiti? Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99 euro al mese. Non preoccuparti, puoi disdirlo in qualsiasi momento dalle Impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo mensile. Se decidi di disdirlo durante il periodo di prova gratuita, perderai immediatamente l’accesso a Apple TV+ e al periodo di prova rimanente. Ricordati che il periodo di prova non può essere riattivato una volta disdetto.

Tra l’ampia offerta di piattaforme streaming di oggi, Apple TV+ ha saputo ritagliarsi uno spazio grazie a contenuti esclusivi e di alta qualità. Con serie acclamate dalla critica come Ted Lasso, The Morning Show e molti altri, Apple TV+ è in grado di offrirti un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Per questi motivi, acquista il tuo nuovo dispositivo Apple da Apple o da un rivenditore autorizzato e approfitta subito della promozione. Ricorda che l’offerta scade tra poco più di un mese.