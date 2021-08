Tre powerbank ideali per le vacanze, fino a 30000 mAh: scegli tu

Se stai per chiudere la valigia e partite per le meritate vacanze, non dimenticare il powerbank. Meglio averne uno buono, con grande capacità così da poter ricaricare i molteplici dispositivi che oggi tutti portiamo con noi, dagli smartphone ai tablet, fino a smartwatch e smartband, anche quando non c'è una presa nelle vicinanze. Oggi te ne proponiamo tre ottimi in sconto su Amazon.

Consigli Amazon: tre powerbank da portare in vacanza

Il primo è quello del marchio Charmast da 10.400 mAh, un buon compromesso tra economicità e design compatto. Supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 per la ricarica rapida ed è dotato di porte USB di tipo A e di tipo C. Non manca nemmeno un indicatore LED per conoscere il livello della carica rimanente. Costa solo 16,99 euro invece di 22,99 euro grazie all'offerta lampo.

Se hai paura di restare a secco, meglio scegliere quello del brand IEsafy da 26.800 mAh: può essere tuo a 20,39 euro invece di 26,99 euro.

E se proprio vuoi andare oltre, eccoti quello di Jonkuu da 30.000 mAh al prezzo di 25,99 euro invece di 28,99 euro.

Quasi dimenticavamo: buone vacanze!