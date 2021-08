Laptop convertibile BMAX Y13: PREZZACCIO su Amazon

Nulla è stato lasciato al caso in termini di design durante la progettazione di BMAX Y13, un laptop convertibile con sistema operativo Windows 10 che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. A renderlo ancora più interessante è oggi l'offerta lampo su Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto.

BMAX Y13: a questo prezzo è un affare

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 13,3 pollici con risoluzione Full H D(1920×1080 pixel) e pannello touch per l'utilizzo in modalità tablet grazie alla cerniera che ruota fino a 360 gradi, processore Intel Gemini Lake N4100, GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth, diverse porte inclusa una USB-C, altoparlanti, webcam, tastiera retroilluminata, ampio touchpad e batteria da 38 Wh. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Come già scritto, a caratterizzare BMAX Y13 è anche il design sottile (lo spessore è 1,52 cm) e il peso di soli 1,25 Kg. Oggi può essere tuo al prezzo di 353,59 euro invece di 419,00 euro come da listino, ma solo finché rimarrà valida l'offerta lampo su Amazon, dunque per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.