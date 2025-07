Tre strumenti di sicurezza in un solo abbonamento: TotalAV a 39€

Proteggere la propria vita digitale non è mai stato così semplice: con la promozione Ultra Deal, TotalAV propone un pacchetto completo che riunisce antivirus, VPN e blocco pubblicità in un’unica soluzione conveniente. Il tutto a soli 39€ per il primo anno, attivabile direttamente online sul sito di TotalAV.

Pensata per chi desidera un ambiente digitale sicuro, privato e privo di distrazioni, questa offerta si rivolge a utenti di ogni livello, offrendo protezione immediata su PC, Mac, smartphone e tablet.

Tutto quello che include la promo Ultra Deal di TotalAV

Il piano promozionale Ultra Deal racchiude tre strumenti fondamentali in un’unica sottoscrizione annuale:

Antivirus sempre attivo , capace di rilevare e neutralizzare virus, malware, ransomware e altri attacchi digitali in tempo reale, senza rallentare le prestazioni del dispositivo;

, capace di rilevare e neutralizzare virus, malware, ransomware e altri attacchi digitali in tempo reale, senza rallentare le prestazioni del dispositivo; VPN illimitata , utile per mantenere l’anonimato online, accedere a contenuti con restrizioni geografiche e proteggersi quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche;

, utile per mantenere l’anonimato online, accedere a contenuti con restrizioni geografiche e proteggersi quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche; AdBlock integrato, per eliminare pubblicità invasive, pop-up fastidiosi e tracciamenti, rendendo la navigazione più fluida e veloce.

Il software è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android e iOS, ed è pensato per proteggere più dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento.

L’offerta è a tempo limitato: basta andare sul sito ufficiale di TotalAV, scegliere il piano Ultra Deal e completare l’attivazione in pochi minuti.