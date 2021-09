Tre USB-C son meglio di una: vai col bundle

Grazie al bundle messo a disposizione da INIU puoi finalmente convertire la tua vita digitale a USB Type-C. Nel momento stesso in cui acquisti uno smartphone o un tablet basato sul nuovo standard, infatti, devi giocoforza iniziare una rapida conversione dei precedenti cavi per poter essere sempre pronto in ogni occasione. Che tu debba collegare lo smartphone al PC, o che tu lo voglia caricare in casa, o che tu voglia tenerlo in carica in auto, quel che ti servirà saranno semplicemente nuovi cavi USB-C.

Eccoli:

Uno, due e tre: il bundle mette a disposizione tre cavi con un modello di lunghezza pari a 0,5 metri e due unità con lunghezza pari a 2 metri. La differente lunghezza consente di utilizzare alternativamente i cavi in base al contesto: 0,5 metri può essere ideale in auto così come 2 metri può andar bene per una ricarica a muro.

Tutti i cavi sono sviluppati con ampia resistenza a sforzi e torsioni, con massima velocità di trasferimento e ricarica veloce. La bontà di un bundle simile sta nel fatto che il costo unitario dei cavi scende e con un solo acquisto si risolve il problema dello smartphone nuovo in tutti i contesti in cui lo si andrà ad usare. Aggiungiamoci uno sconto del 15% disponibile oggi su Amazon e con 9,34 euro la tua conversione è completa: ora sei pronto a usare lo smartphone nuovo ovunque, sia per ricaricare che per trasmettere dati.