Trend Casa di Eni Plenitude conviene, ecco perché

Trend Casa di Eni Plenitude non andrebbe neanche presentata. Tuttavia, l’offerta attuale potrebbe sfuggire all’attenzione di diversi utenti, quindi conviene ribadire il concetto.

Chiunque intende entrare nel mercato libero, e contemporaneamente non vuole rinunciare ai prezzi all’ingrosso di gas e luce, con questa offerta più farlo tranquillamente e senza costi aggiuntivi.

Infatti con questo gestore un cliente andrà a pagare mensilmente il prezzo all’ingrosso, più un piccolo contributo su quanto consuma.

Vediamo nei dettagli questa incredibile offerta.

Trend casa di Eni Plenitude: l’offerta

Non è difficile capire l’offerta in quanto vengono messi a disposizione del cliente in modo chiaro e conciso tutti i costi che andrà a pagare.

Al di là del prezzo all’ingrosso della materia prima da pagare, con Trend casa di Eni Plenitude il cliente pagherà un piccolo contributo pari a 0,0242 euro su ogni kWh per la luce e di 0,1480 euro su ogni SMC per il gas.

È previsto anche un costo di 10 euro che riguarda la commercializzazione e la vendita sia per l’energia elettrica che per il gas.

Possiamo considerarlo una sorta di spread che viene aggiunto al prezzo all’ingrosso e regolato dall’ARERA, che può variare di mese in mese.

Comunque, siccome il mercato è libero, non ci saranno vincoli nel caso si voglia cambiare gestore.

È bene puntualizzare una cosa per chi arriva dal mercato tutelato. Passare al mercato libero potrebbe non essere così conveniente.

Ciò dipende dagli indici che vengono stabiliti dall’ente erogatore e che si riferiscono al mese precedente.

Eni Plenitude è una società a cui sta molto a cuore l’ambiente. Quindi, l’energia che viene erogata ai suoi clienti proviene soltanto da fonti rinnovabili certificate. Ciò vuol dire che non ha nessun impatto sull’ambiente.

L’area clienti, inoltre, è ben strutturata e consente ai clienti di Eni Plenitude di gestire autonomamente tutte le informazioni che riguardano la fornitura di gas e luce.

L’offerta può essere attivata cliccando qui. Non sono previsti costi di attivazione e non ci sono vincoli.

