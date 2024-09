Trenitalia: stop al check-in dei biglietti digitali per i treni regionali

A poco più di un anno dalla sua introduzione, datata agosto 2023, Trenitalia ha deciso di eliminare la necessità di effettuare il check-in dei biglietti digitali acquistati per viaggiare sui treni regionali. Esultano i viaggiatori, che fin dal primo momento hanno trovato l’operazione piuttosto scomoda (soprattutto per chi non ha dimestichezza con gli smartphone), quando non addirittura impossibile da portare a termine con successo, a causa di problematiche tecniche. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

Dal 21 settembre non sarà più necessario effettuare il check-in e il tuo biglietto si validerà automaticamente, alla partenza programmata del treno scelto.

Trenitalia, check-in treni regionali

Ferrovie dello Stato ha dunque scelto di ascoltare i tanti feedback negativi raccolti in dodici mesi, decidendo infine di gettare la spugna. I disagi sono ben noti anche ai controllori, che spesso si sono visti costretti a multare i viaggiatori, nonostante questi non avessero alcuna responsabilità sulla mancata validazione dei tagliandi.

Il check-in digitale (che, va sottolineato, fino al 20 settembre 2024 rimarrà obbligatorio), dev’essere eseguito attraverso l’applicazione mobile di Trenitalia. Purtroppo, non sempre l’operazione va a buon fine e talvolta il codice QR necessario, da esibire, non compare correttamente. C’è chi per questo è rimasto fermo in stazione e chi è salito a bordo, salvo poi dover fare i conti con una sanzione.

Al momento dell’introduzione dell’obbligo, l’azienda l’ha giustificato con l’esigenza di meglio comprendere i flussi dei viaggiatori sui treni regionali, così da poter fornire loro un servizio migliore, soprattutto in caso di cancellazione e ritardi, contattandoli direttamente con comunicazioni tempestive. Per i clienti, inoltre, c’è la possibilità di cambiare la data e l’ora del viaggio un numero illimitato di volte, fino al momento della partenza (questa rimarrà).