Viaggi gratis per un anno con Trenitalia: truffa o vantaggio?

Ci sono enormi vantaggi per te o si tratta di una truffa? Se anche tu ti sei imbattuto nel messaggio che sponsorizza viaggi gratis per un anno con Trenitalia fai molta attenzione. Purtroppo non si tratta di una fantastica iniziativa, ma di una pericolosissima truffa. Quindi occhi aperti perché potresti imbatterti in conseguenze serie.

Si tratta di un ritorno, visto l’inizio della scuola. Infatti, questa truffa era già stata segnalata dalla Polizia Postale a luglio. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto nuovamente questo messaggio contenente un link per aderire alla fantomatica promozione. Ovviamente si tratta di una pagina phishing molto pericolosa.

Con la truffa dei viaggi gratis per un anno con Trenitalia metti a rischio i tuoi dati personali e sensibili oltre che i tuoi dettagli di pagamento e i tuoi risparmi. Infatti, la proposta è la carta Trenitalia Platino Infinito a soli 2€ circa. Per attivarla e riceverla, la pagina phishing richiede l’inserimento dei dati necessari per addebitare l’eventuale costo e per spedire la carta stessa.

Viaggi gratis con Trenitalia: come difendersi dalla truffa online

Grande ritorno o piccoli messaggi spot non lo sappiamo ancora, ma è certo che la truffa dei viaggi gratis per un anno con Trenitalia sta ancora “viaggiando” nella rete sui dispositivi di diversi utenti. Probabilmente, come già accennato, i cybercriminali stanno sfruttando il ritorno a scuola o gli ultimi giorni di vacanza per chi preferisce andare in ferie nelle settimane lontane dalla calca di agosto.

Poi difenderti da questa truffa o da altre simili evitando di cliccare immediatamente su link inclusi in messaggi di dubbia provenienza. Prima è sempre bene verificare l’indirizzo email per intero del mittente, così da riconoscere se si tratta di una comunicazione ufficiale oppure no. In caso di messaggi SMS o WhatsApp è bene copiare il link indicato e incollarlo nel tuo browser prima di aprirlo per verificare se si tratta di una pagina fake.