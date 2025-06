Treppiede per smartphone e selfie stick: è 2-in-1 e in OFFERTA

Il treppiede per smartphone del marchio SelfieShow è un pratico dispositivo 2-in-1 che unisce selfie stick e treppiede in un unico accessorio, pensato per offrire la massima versatilità a un prezzo davvero conveniente: ancora di più oggi, grazie all’offerta a tempo su Amazon. Ideale per scattare foto, girare video, realizzare vlog o live streaming, è la soluzione perfetta per chi cerca un supporto stabile, affidabile e facile da usare. Ha il telecomando Bluetooth integrato per controllare lo scatto a distanza, senza dover tenere il telefono in mano. È compatibile con la maggior parte degli smartphone e dotato di attacco a vite da 1/4″ per action cam e fotocamere.

L’offerta a tempo è attiva su Amazon: approfittane subito

Si estende fino a fino a 180 centimetri di lunghezza, ma risulta al tempo stesso compatto e leggero da trasportare (chiuso misura solo 33,3 centimetri e pesa 393 grammi), ideale da portare ovunque, dallo zaino alla valigia. Le gambe pieghevoli con piedini antiscivolo garantiscono stabilità su ogni superficie, mentre le regolazioni multiple (altezza, rotazione di 360 gradi e inclinazione di 255 gradi) permettono di trovare sempre la configurazione perfetta. Scopri di più nella descrizione completa.

L’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro. Approfittane subito e acquista il treppiede per smartphone (che diventa un selfie stick) al prezzo di soli 18,99 euro. Lo sconto è automatico, non devi inserire coupon o codici.

Se sei un membro Prime puoi approfittare della consegna gratuita entro domani. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica. Il voto medio ottenuto dalle recensioni è molto alto: 4,5 stelle su 5.