TRIGKEY Green G3: sconto 100€ sul Mini PC a basso consumo

Grazie a un’ottimizzazione del comparto hardware, TRIGKEY Green G3 è un Mini PC che si distingue per consumi ridotti e silenziosità elevata durante il funzionamento. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un doppio sconto.

Metti sulla scrivania questo Mini PC: TRIGKEY Green G3

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, integra specifiche tecniche che lo rendono adatto a gestire la produttività quotidiana: Processore Intel Celeron N5095 di undicesima generazione, chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM, SSD da 500 GB (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.0, slot Ethernet, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a più monitor con risoluzione massima 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare TRIGKEY Green G3 al prezzo finale di soli 219 euro invece di 319 euro come da listino, con uno sconto di 100 euro garantito dalla riduzione applicata in automatico e dal coupon da attivare in un click.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, il Mini PC sarà sulla tua scrivania entro 48 ore. In dotazione due cavi HDMI e la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor.

