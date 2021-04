Trimestrale AMD: Ryzen, EPYC e Radeon a tutta forza

Nonostante le difficoltà incontrate nel soddisfare la domanda, AMD ha annunciato risultati finanziari record per il primo trimestre 2021. L’incremento di entrate e profitti rispetto al trimestre precedente e al 2020 sono merito del successo ottenuto dai processori Ryzen e EPYC, oltre che alle GPU Radeon. Le novità più recenti sono Ryzen 5000G, EPYC 7003 e Radeon RX 6700 XT.

AMD: entrate e profitti record nel 21Q1

AMD ha registrato entrate per 3,45 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, ovvero un aumento del 6% rispetto al quarto trimestre 2020 e soprattutto del 93% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il profitto netto ammonta invece a 555 milioni di dollari, ovvero il 243% in più rispetto al 2020.

Il bilancio di AMD è suddiviso in due segmenti principali: Computing and Graphics, di cui fanno parte le CPU Ryzen e le GPU Radeon; Enterprise, Embedded and Semi-Custom, di cui fanno parte i processori EPYC. La maggioranza delle entrate (2,10 miliardi con +46% in un anno) deriva dalle vendite di Ryzen e Radeon, in quanto sono cresciute contemporaneamente domanda e prezzi medi.

Le vendite dei processori EPYC ha invece contribuito ad aumentare le entrate a 1,35 miliardi (+286% in un anno). Queste CPU per server rappresentano ora un serio concorrente per gli Xeon di Intel.

Per quanto riguarda il futuro, AMD prevede entrate per 3,6 miliardi nel secondo trimestre (+86% rispetto al secondo trimestre 2020), mentre le entrate per l’intero 2021 dovrebbe incrementare del 50%, una percentuale superiore a quella ipotizzata in precedenza (+37%).