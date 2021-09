Triplo monitor ad un prezzo incredibile con questo Mini PC di Suncall

Quello che ti proponiamo è un interessante Mini PC dalle specifiche elevate rispetto al prezzo a cui lo propone Amazon oggi. Si tratta del Suncall J4125 nella variante da 12GB di memoria RAM, un piccolo affare con processore Intel ideale per le attività quotidiane. Come sempre, si tratta di un’offerta a tempo fino ad esaurimento scorte, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mini PC Suncall J4125 RAM 12GB: caratteristiche tecniche

Come suggerisce il nome, il processore ospitato dal computer è un Intel Celeron J4125, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A questa si affiancano 12GB di memoria RAM e un SSD da 128GB, naturalmente espandibili. È possibile, infatti, sostituire l’SSD preinstallato con uno più capiente, o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma più che sufficiente per gestire in maniera fluida e veloce la maggior parte delle operazioni. Dall’elaborazione dei documenti all’intrattenimento, passando per la navigazione, il PC offre una buona fluidità e velocità di sistema grazie all’SSD.

Dal punto di vista della connettività, offre tutto ciò di cui si possa avere bisogno. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Incredibili le uscite audio/video che sono ben tre, in grado di gestire contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione perfetta per la produttività così da ottenere un’area di lavoro triplicata. Non manca, naturalmente, la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete grazie al cavo. Chiudono la dotazione le immancabili reti wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Un computer rivolto sostanzialmente ha chi vuole una macchina efficiente, dedicata alla produttività, ma dall’ingombro estremamente ridotto.

Grazie ad un coupon di 70 euro, il Mini PC di Suncall può essere acquistato su Amazon a soli 209,90 euro, un prezzo incredibile per una configurazione che supporta un multi-monitor a 3 schermi.