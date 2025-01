TRIPLO SCONTO sul powerbank INIU da 25000 mAh (100 W)

Segnaliamo il triplo sconto di Amazon sul powerbank da 25.000 mAh di INIU, con supporto alla ricarica da 100 W. È caratterizzato da un design compatto e pensato per la portabilità, rappresentando l’accessorio ideale da avere sempre con sé in movimento, così da non rimanere mai a secco. Sulla parte frontale è presente un display su cui è visualizzata l’autonomia residua in modo molto chiaro e facilmente comprensibile. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

L’offerta di Amazon sul powerbank INIU da 25.000 mAh

È in grado di ricaricare 3 dispositivi in contemporanea, senza attese, grazie alle sue porte in dotazione: 2 USB-C (1 delle quali funziona anche in ingresso per accumulare energia) e 1 USB-A. Inoltre, assicura la compatibilità con le tecnologie PowerDelivery 3.0, Quick Charge 4.0 e Super Fast Charging 2.0, risultando perfetto per smartphone, tablet, auricolari wireless, smartwatch, lettori multimediali e persino notebook. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Alla prima riduzione del prezzo applicata in automatico se ne aggiunge una seconda da ottenere con l’attivazione del coupon dedicato e addirittura una terza con l’applicazione del codice promozionale RN42WM5L che trovi su Amazon. In questo modo, grazie al triplo sconto, puoi acquistare il powerbank a 25.000 di INIU al prezzo finale di soli 33 euro.

È un’offerta a tempo e, come tale, potrebbe scadere da un momento all’altro. Approfittane ora per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni. Se hai l’abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratuita, con la spedizione gestita dalla rete logistica dell’e-commerce, per il massimo dell’affidabilità.