TRIPLO SCONTO su laptop Dell con eBay: costa solo 170 euro!

Stai cercando un nuovo computer portatile e non vuoi spendere troppo? Sei disposto ad accettare compromessi lato potenza per accedere a un laptop senza oltrepassare i 300 euro di spesa? Su eBay in queste ore puoi trovare la soluzione perfetta per te grazie a un rivenditore italiano, il quale sta proponendo un Dell Latitude E5480 ricondizionato in offerta sotto 200 euro. Non si tratta però di uno sconto singolo: stiamo parlando di una offerta tripla!

Triplo sconto su laptop Dell grazie a eBay: che occasione!

Il computer portatile in questione è il Dell Latitude E5480, proposto in una versione ricondizionata testata e perfettamente funzionante, con garanzia di 12 mesi. In dotazione ottiene il processore Intel Core i5-6300U dalla frequenza massima di 3 GHz, mentre il chip grafico è l’Intel Graphics HD 520 già incluso nella CPU. Lato memoria figurano 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB.

Lo schermo è da 14 pollici con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel, mentre lato connettività notiamo il supporto a tre porte USB 3.0/3.1, una porta VGA e una HDMI, e non manca persino un lettore di schede SD. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Professional 64 Bit. Non si tratta quindi di un laptop particolarmente performante, ma sufficiente per attività di scrittura e navigazione online; meglio non considerarlo, invece, per il gaming.

Il prezzo di listino è fissato a 259 euro, ma scende a 199 euro grazie al taglio del 23%, al quale si aggiungono il codice sconto SETTEMBRE2023 da aggiungere al momento dell’acquisto per risparmiare altri 19,90 euro, e il codice già applicato dal rivenditore PROMOTECHMENO5. In definitiva, il prezzo è pari a 170,14 euro, con consegna a domicilio gratuita in due giorni e reso effettuabile entro 30 giorni; le spese per quest’ultimo sono a carico del rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.