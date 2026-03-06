Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter

Da quando Microsoft ha iniziato a infilare promo e suggerimenti nelle build Insider del 2022, la situazione è solo peggiorata: nel 2026 siamo arrivati persino agli annunci a tutto schermo durante la configurazione del PC, ma Microsoft ha promesso che quest’anno Windows 11 mostrerà meno annunci. Sarà vero? Intanto, c’è chi non si fida e ha già preparato la sua contromisura.

AdGuard lancia SockFilter per bloccare pubblicità e tracker su Windows 11

Per chi non ne vuole proprio sapere di pubblicità, AdGuard per Windows è da anni una sorta di scudo magico, blocca annunci e tracker direttamente a livello di sistema, filtrando il traffico prima ancora che arrivi alle app.

Con l’ultimo aggiornamento arriva anche SockFilter, un nuovo driver di rete che lavora a livello di trasporto (TCP/UDP) e osserva direttamente i socket, cioè i canali attraverso cui le applicazioni comunicano con Internet. In pratica, controlla il traffico nel punto in cui i programmi si collegano alla rete.

AdGuard lo descrive come un approccio più “umano”, più vicino a come le app parlano con Internet. Quindi, la minore complessità riduce il rischio che Windows reagisca con una schermata blu nel momento meno opportuno.

Secondo AdGuard, i vantaggi di SockFilter sono:

Convive meglio con VPN e firewall;

Riduce il rischio di BSOD legate a NETIO;

Evita di infilarsi nei meccanismi più delicati del sistema, a meno che non sia strettamente necessario.

AdGuard finora si è appoggiato al driver WFP (Windows Filtering Platform), integratissimo nel sistema operativo, anche fin troppo forse, basta aggiungere una VPN, un firewall o un antivirus e il castello inizia a scricchiolare.

Il driver TDI, superstite dei vecchi sistemi, funziona ancora, ma tende a generare problemi di filtraggio, soprattutto su Chrome. SockFilter vuole essere l’erede moderno, più leggero, stabile, e meno invadente.

SockFilter è ancora sperimentale

Come ogni creatura appena nata, SockFilter ha le sue fragilità. AdGuard segnala un problema noto con Discord, che potrebbe comportarsi in modo bizzarro.

Chi vuole provarlo può farlo nella versione 7.22.4. Basta andare su Impostazioni, Rete, Filtro del traffico, attivare il filtraggio e selezionare SockFilter (Sperimentale). E se qualcosa va storto, si può sempre tornare a TDI o WFP.