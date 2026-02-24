 Troppi abbonamenti? Con il cloud a vita è possibile toglierne uno, ecco come
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Troppi abbonamenti? Con il cloud a vita è possibile toglierne uno, ecco come

Con Internxt e il cloud storage a vita è possibile dire addio a uno degli abbonamenti più fastidiosi da pagare oggi ottenendo anche un risparmio.
Troppi abbonamenti? Con il cloud a vita è possibile toglierne uno, ecco come
Informatica Cloud & Hosting
Con Internxt e il cloud storage a vita è possibile dire addio a uno degli abbonamenti più fastidiosi da pagare oggi ottenendo anche un risparmio.

I servizi digitali sono, quasi sempre, accessibili tramite un abbonamento. Questo aspetto comporta un sostanziale aumento delle spese periodiche per tutti gli utenti. È facile, infatti, trovarsi costretti a pagare diversi abbonamenti per l’accesso ai vari servizi.

Per eliminare un abbonamento, ormai sempre più diffuso, è possibile puntare sul cloud storage a vita, una soluzione che consente l’acquisto di uno spazio cloud a cui poter accedere senza dover fare i conti con un abbonamento ricorrente.

La soluzione giusta per il cloud a vita è rappresentata da Internxt, che propone varie opzioni tra cui scegliere con uno sconto fino all’87% e anche con la possibilità di ottenere fino a 5 TB. Per scoprire tutte le offerte basta accedere alla promo flash in corso sul sito ufficiale di Internxt.

Accedi qui alle offerte di Internxt

internxt-sconti-e1754486311730

Cloud a vita con Internxt: ecco la promo

Per chi sceglie il cloud storage a vita con Internxt, in questo momento, sono disponibili diverse opzioni con sconti fino all’87% sul costo per l’acquisto dello spazio cloud.

Tra le opzioni disponibili troviamo:

  • 1 TB di spazio cloud con un costo di 247 euro
  • 3 TB di spazio cloud con un costo di 377 euro
  • 5 TB di spazio cloud con un costo di 507 euro

Tutte le proposte di Internxt prevedono l’acquisto di uno spazio cloud e non hanno costi ricorrenti, a differenza degli abbonamenti che richiedono il pagamento di un canone mensile o annuale per poter continuare ad accedere ai dati. Nel lungo periodo, le soluzioni per il cloud a vita offrono un risparmio notevole.

Con Internxt, inoltre, c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal, in modo da dilazionare la spesa, e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso a partire dal momento dell’acquisto dello spazio cloud.

Accedi qui alle offerte di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo

Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo
Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat

Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat
Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system

Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system
Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?

Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?
Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo

Outlook fa sparire il cursore del mouse, il bug assurdo
Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat

Durov (Telegram) nel mirino della Russia: guerra anche sulle chat
Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system

Il kernel Linux 7.0 rc1 è qui: novità per CPU, GPU e file system
Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?

Instagram si apre direttamente sui Reel, addio foto?
Davide Raia
Pubblicato il
24 feb 2026
Link copiato negli appunti