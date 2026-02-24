Troppi abbonamenti? Con il cloud a vita è possibile toglierne uno, ecco come

I servizi digitali sono, quasi sempre, accessibili tramite un abbonamento. Questo aspetto comporta un sostanziale aumento delle spese periodiche per tutti gli utenti. È facile, infatti, trovarsi costretti a pagare diversi abbonamenti per l’accesso ai vari servizi.
Per eliminare un abbonamento, ormai sempre più diffuso, è possibile puntare sul cloud storage a vita, una soluzione che consente l’acquisto di uno spazio cloud a cui poter accedere senza dover fare i conti con un abbonamento ricorrente.
La soluzione giusta per il cloud a vita è rappresentata da Internxt, che propone varie opzioni tra cui scegliere con uno sconto fino all’87% e anche con la possibilità di ottenere fino a 5 TB. Per scoprire tutte le offerte basta accedere alla promo flash in corso sul sito ufficiale di Internxt.
Cloud a vita con Internxt: ecco la promo
Per chi sceglie il cloud storage a vita con Internxt, in questo momento, sono disponibili diverse opzioni con sconti fino all’87% sul costo per l’acquisto dello spazio cloud.
Tra le opzioni disponibili troviamo:
- 1 TB di spazio cloud con un costo di 247 euro
- 3 TB di spazio cloud con un costo di 377 euro
- 5 TB di spazio cloud con un costo di 507 euro
Tutte le proposte di Internxt prevedono l’acquisto di uno spazio cloud e non hanno costi ricorrenti, a differenza degli abbonamenti che richiedono il pagamento di un canone mensile o annuale per poter continuare ad accedere ai dati. Nel lungo periodo, le soluzioni per il cloud a vita offrono un risparmio notevole.
Con Internxt, inoltre, c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal, in modo da dilazionare la spesa, e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso a partire dal momento dell’acquisto dello spazio cloud.