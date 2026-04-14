App IO: oltre 9 milioni di patenti digitali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha fornito alcuni dati sui servizi della Motorizzazione civile ad un anno dall’arrivo nell’app IO. Ha in particolare riscontrato un grande successo la patente di guida digitale che gli utenti possono caricare nella sezione Portafoglio, nota come IT-Wallet. Da febbraio 2027, il numero di documenti dovrebbe aumentare in maniera esponenziale (dipenderà dalle Pubbliche Amministrazioni).

Oltre 9 milioni di patenti digitali nell’app IO

In base ai dati di metà febbraio, la patenti di guida digitali caricate erano circa 8,6 milioni. In due mesi, il numero ha superato i 9,3 milioni (nuove attivazioni e rinnovi). Un risultato che conferma la crescente diffusione dei servizi offerti dalla Motorizzazione civile (oltre 10 milioni di utilizzi complessivi).

La patente di guida digitale ha lo stesso valore (in Italia) di quella fisica, quindi può essere mostrata alle forze dell’ordine durante i controlli. Nel video seguente viene mostrata la procedura per aggiungere la patente alla sezione Portafoglio:

Attraverso l’app IO è possibile anche consultare velocemente il saldo punti della patente tramite il servizio “Le mie patenti” (oltre 7,5 milioni di accessi negli ultimi 12 mesi) e verificare lo stato amministrativo dei veicoli con il servizio “I miei veicoli” che permette di seguire lo stato dell’avanzamento delle pratiche e dei relativi pagamenti.

La Motorizzazione civile utilizza l’app IO per informare i cittadini su scadenze, aggiornamenti e principali adempimenti relativi ai documenti di guida. Nel mese di marzo sono stati raggiunti oltre 300.000 utenti e il 73% dei messaggi è stato letto nello stesso giorno della ricezione.

In base all’ultimo aggiornamento (13 aprile), sull’app IO sono stati caricati oltre 18,8 milioni di documenti. Gli utenti attivi negli ultimi 12 mesi sono oltre 14,4 milioni. Un recente emendamento al decreto legge PNRR permette l’accesso all’app IO anche ai minorenni (14-18 anni) senza il consenso dei genitori. Lo stesso decreto aggiunge la tessera elettorale ai documenti digitali.