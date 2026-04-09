IT-Wallet nell'app IO: accesso a partire da 14 anni

Come anticipato all’inizio di marzo, la V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) ha approvato un emendamento al decreto legge PNRR che permette l’accesso all’app IO anche ai minorenni. Gli utenti con almeno 14 anni potranno usare IT-Wallet senza il consenso dei genitori.

Accesso a tutti i documenti digitali

A fine gennaio, il governo ha approvato il decreto legge che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio e ora deve essere convertito in legge entro il 21 aprile. La V Commissione della Camera ha approvato un emendamento che elimina una restrizione per i minorenni.

Come specificato nelle FAQ sul sito dell’app IO, l’accesso è consentito solo ai maggiorenni con SPID o CIE. Questi ultimi possono essere richiesti anche dai minorenni, ma non possono essere usati per consultare i documenti digitali. L’emendamento 11.13 al decreto PNRR corregge l’anomalia:

Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l’accesso e l’utilizzo del punto di accesso telematico anche per l’ottenimento e l’esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), senza che sia necessario l’assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l’intervento o l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale per l’ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi.

Si tratta del nuovo comma 1-sexies aggiunto all’art. 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il successivo art. 64-quater istituisce il Sistema IT-Wallet.

Il decreto PNRR dovrà essere approvato da Camera e Senato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Attualmente, nell’app IO ci sono patente di guida, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. Il suddetto decreto aggiunge anche la tessera elettorale. A partire da febbraio 2027 dovrebbero essere disponibili nell’app IO tutti i documenti emessi dalla Pubblica Amministrazione.