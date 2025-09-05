 Trova nuova musica con le playlist di Amazon Music, ora gratis per 30 giorni
Trova nuova musica con le playlist di Amazon Music, ora gratis per 30 giorni
Amazon Music si conferma tra i servizi di streaming più interessanti per chi ama ascoltare musica senza limiti. Attivando la promozione disponibile sul sito ufficiale, è possibile provare Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni, senza alcun costo iniziale né obbligo di rinnovo.

Terminato il periodo di prova, l’abbonamento proseguirà in automatico a 10,99€ al mese, lo stesso prezzo praticato dai principali concorrenti, ma con alcune funzioni aggiuntive che lo rendono particolarmente competitivo.

Amazon Music Unlimited: catalogo, qualità e funzionalità

Con l’abbonamento si accede a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, ascoltabili in qualità HD e con supporto all’audio spaziale, per un’esperienza superiore rispetto agli standard tradizionali.

Il servizio offre inoltre playlist curate su misura, suggerimenti personalizzati in base ai gusti dell’utente e una compatibilità estesa: si può ascoltare musica da smartphone, tablet, PC e smart speaker Echo.

Per le famiglie è disponibile anche il piano Family, che a 17,99 € al mese consente a un massimo di sei persone di condividere lo stesso abbonamento, mantenendo però raccomandazioni e librerie musicali separate per ciascun profilo. E chi ha già utilizzato in passato il mese di prova gratuito può tornare a usufruirne creando un nuovo account Amazon.

Con la possibilità di attivare subito 30 giorni gratis e senza vincoli, Amazon Music Unlimited rappresenta oggi una delle alternative più convenienti a Spotify, specialmente dopo i recenti aumenti dei prezzi da parte della piattaforma. Per maggiori informazioni e per attivare la prova free basta andare sulla pagina web di Amazon Music.

Pubblicato il 5 set 2025

5 set 2025
