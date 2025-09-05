Trova nuova musica con le playlist di Amazon Music, ora gratis per 30 giorni

Amazon Music si conferma tra i servizi di streaming più interessanti per chi ama ascoltare musica senza limiti. Attivando la promozione disponibile sul sito ufficiale, è possibile provare Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni, senza alcun costo iniziale né obbligo di rinnovo.

Terminato il periodo di prova, l’abbonamento proseguirà in automatico a 10,99€ al mese, lo stesso prezzo praticato dai principali concorrenti, ma con alcune funzioni aggiuntive che lo rendono particolarmente competitivo.

Amazon Music Unlimited: catalogo, qualità e funzionalità

Con l’abbonamento si accede a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, ascoltabili in qualità HD e con supporto all’audio spaziale, per un’esperienza superiore rispetto agli standard tradizionali.

Il servizio offre inoltre playlist curate su misura, suggerimenti personalizzati in base ai gusti dell’utente e una compatibilità estesa: si può ascoltare musica da smartphone, tablet, PC e smart speaker Echo.

Per le famiglie è disponibile anche il piano Family, che a 17,99 € al mese consente a un massimo di sei persone di condividere lo stesso abbonamento, mantenendo però raccomandazioni e librerie musicali separate per ciascun profilo. E chi ha già utilizzato in passato il mese di prova gratuito può tornare a usufruirne creando un nuovo account Amazon.

Con la possibilità di attivare subito 30 giorni gratis e senza vincoli, Amazon Music Unlimited rappresenta oggi una delle alternative più convenienti a Spotify, specialmente dopo i recenti aumenti dei prezzi da parte della piattaforma. Per maggiori informazioni e per attivare la prova free basta andare sulla pagina web di Amazon Music.