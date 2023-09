Ecco il trucco per essere invisibile online

Scommetto che anche tu vorresti diventare invisibile online e a volte anche nella realtà. Per quanto riguarda la vita reale non possiamo aiutarti, ma nella rete esiste un trucco efficace che ti permette di navigare nel totale anonimato. Si tratta di NordVPN, oggi al 68% di sconto. Attivando ora un abbonamento tra quelli disponibili ricevi un Buono Regalo Amazon.it. Ma cos’è effettivamente NordVPN?

NordVPN è una VPN che integra sistemi avanzati e all’avanguardia in grado di migliorare notevolmente privacy e sicurezza mentre sei connesso. Il suo sistema di protezione è in grado di renderti completamente invisibile, evitando così di mostrare tutte le informazioni in entrate e in uscita. Un grande vantaggio che va a integrarsi a un altro servizio offerto dai suoi server, oltre 5700, a tua completa disposizione.

Infatti, per diventare completamente invisibile online, hai bisogno di un tunnel criptato. Perciò, una volta connessi i tuoi dispositivi ai suoi server, tutte le tue attività vengono incanalate per essere crittografate a livello militare. In questo modo nemmeno gli ISP possono leggere, registrare e conservare preferenze, cronologia, durata sessioni e larghezza di banda legate alla tua connessione dati.

30€ di Buono Regalo Amazon.it (Offerta a tempo limitato)

💰 68% di sconto + 3 mesi extra in regalo

⌚ Offerta a tempo limitato fino al 1 ottobre

🔎 Feature aggiuntive come Antivirus

⚽ SmartDNS per guardare spettacoli e film Abbonati e ricevi un Buono Amazon

Cosa devi fare per diventare invisibile online

Per prima cosa, se vuoi diventare veramente invisibile online, come già anticipato, devi installare NordVPN su tutti i tuoi dispositivi. Nessuno di quelli in tuo possesso deve permettere un benché minimo accesso a curiosi del web, aziende commerciali o hacker. Attivando questa VPN entri nel totale anonimato e ottieni anche un potente anti-tracker.

In pratica, quando navighiamo online, spesso siamo monitorati da aziende commerciali che cercano di carpire le nostre preferenze. Ecco perché, dopo aver visitato una pagina o un social su un determinato argomento, compaiono pubblicità che sembrano venire incontro alle nostre esigenze o a quello che ci piace. Questa pratica può essere fermata grazie a NordVPN che include Threat Protection.

