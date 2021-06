True Wireless Life Dot 2: MAXI durata e prezzo TOP

Auricolari che per mesi sono stati al prezzo fisso di 59,99 euro, ora sono disponibili per tre giorni soltanto al prezzo di 39,99 euro: un'occasione che nasce all'ombra del marchio Soundcore, per dispositivi bluetooth che il gruppo stesso identifica “per i pendolari, per lo sport, per il jogging“. Gli auricolari True Wireless Life Dot 2 non sono soltanto un'occasione per il prezzo presentato in queste ore, ma perché sposano a questa convenienza anche la qualità di device pensati per situazioni specifiche, sviluppati con un apposito silicone adattabile ed arricchiti da alcune specifiche del tutto peculiari.

True Wireless Life Dot 2

Pendolari, sport, jogging. Basta questa descrizione semplificata per spiegare quali siano le direttrici progettuali: un posizionamento saldo nel padiglione auricolare, la qualità di ascolto che ci si attende nelle situazioni indicate (grazie a “driver dinamici a triplo strato da 8 mm per il 40% di bassi in più e il 100% di acuti“) e tutta l'affidabilità che si pretende quando le mani sono occupate altrove ed il ritmo del movimento impone di occupare altrove i pensieri.

A tutto ciò si aggiunge un'autonomia di rara entità: “100 ore di riproduzione incredibile: la custodia di ricarica ha una capacità 4 volte superiore rispetto alle altre custodie e consente di prolungare di 8 ore la durata di riproduzione degli auricolari. Quando non hai molto tempo a disposizione, una ricarica di soli 10 minuti ti garantirà ben 90 ore di ascolto“. 100 ore di corsa, di viaggio, di spostamenti, di lavoro, di chiamate, di musica, di esercizi. 100 ore senza dover pensare alla ricarica, perché la durata è garantita. 100 ore per pensare soltanto a sé ed alle proprie attività, insomma: 39,99 euro per questo tipo di libertà sono un lusso raramente disponibile e più che mai appetibile.

La parentesi di sconto preannunciata su Amazon dura 3 giorni, ossia 72 ore a partire da oggi: se iniziassi ad utilizzare i tuoi nuovi True Wireless Life Dot 2 in questo momento, al termine dell'offerta avresti ancora almeno 1 giorno intero di autonomia. What else?