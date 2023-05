Truecaller bloccherà lo spam su WhatsApp

Truecaller bloccherà le chiamate indesiderate anche su WhatsApp. La conferma arriva direttamente da Alan Mamedi, CEO della software house svedese. La nuova funzionalità, attualmente in versione beta, sarà disponibile anche su altre app di messaggistica. A fine aprile è stata introdotta una tecnologia IA che rileva lo smishing.

Truecaller collabora con WhatsApp

Truecaller è un’app molto popolare che permette di identificare il chiamante e bloccare le telefonate indesiderate. Il servizio intercetta le chiamate in arrivo su rete mobile e mostra le informazioni del chiamante, sfruttando un database di numeri creato anche con l’aiuto degli utenti. Può inoltre rilevare i tentativi di smishing, ma l’app deve essere scelta come predefinita per gli SMS.

Truecaller ha oltre 350 milioni di utenti attivi mensili nel mondo, la maggioranza dei quali sono in India (250 milioni). Il mercato indiano è anche uno dei più importanti per WhatsApp, quindi la collaborazione avrà effetti positivi per entrambe le aziende. Il CEO Alan Mamedi ha confermato che il blocco delle chiamate spam su WhatsApp sarà disponibile globalmente entro fine maggio.

Non ci sono però dettagli sul funzionamento. Probabilmente l’utente vedrà l’identificatore del chiamante come avviene per le normali telefonate. WhatsApp usa una tecnologia che rileva comportamenti anomali, ma il compito di bloccare e segnalare gli account viene affidato ai singoli utenti. Grazie a Trucaller, questa operazione dovrebbe essere effettuata in automatico. Ulteriori informazioni sulla funzionalità verranno divulgate al momento del lancio ufficiale.