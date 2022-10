Truecaller Assistant risponde alle telefonate

Truecaller è la nota app che può identificare il chiamante e bloccare automaticamente le telefonate indesiderate. La software house svedese ha annunciato un assistente che risponde al posto dell’utente per scoprire se la chiamata è solo spam o merita attenzione. Truecaller Assistant è al momento disponibile su Android e iOS solo negli Stati Uniti, ma arriverà anche in altri paesi.

Truecaller Assistant: call screening con IA

Inizialmente Truecaller consentiva solo di identificare il chiamante e bloccare lo spam. Nel corso degli anni sono state aggiunte altre funzionalità, tra cui il supporto per SMS, chat e registrazione chiamate. L’app viene oggi utilizzata da oltre 320 milioni di utenti al mese. La software house svedese evidenzia che alcune chiamate potrebbero essere considerate spam, ma in realtà sono chiamate importanti. Per evitare il blocco automatico è possibile attivare Truecaller Assistant.

Si tratta di un servizio di call screening che sfrutta machine learning, speech-to-text ed elaborazione del linguaggio naturale per rispondere alla telefonata e chiedere informazioni al chiamante. La software house svedese afferma che l’assistente comprende le parole del chiamante con un’accuratezza del 90%.

Se l’utente rifiuta una chiamata, Truecaller Assistant risponderà al suo posto, comunicando all’interlocutore l’uso del call screening e chiedendo il motivo della chiamata. Il dialogo viene trascritto automaticamente sullo schermo. Successivamente è possibile avviare una chat, rispondere o rifiutare la chiamata.

La nuova funzionalità è disponibile per gli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti. Tutti possono utilizzarla per 14 giorni, dopo i quali occorre l’abbonamento Premium (3,99 euro/mese o 9,57 euro per 3 mesi o 25,90 euro/anno).