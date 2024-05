Truecaller rileva le chiamate con voce generata dall'IA

Dopo aver introdotto la risposta automatica con la replica digitale della voce dell’utente, Truecaller ha annunciato un’altra utile funzionalità (solo per gli abbonati Premium). AI Call Scanner può rilevare in tempo reale le chiamate effettuate con voci generate dall’intelligenza artificiale e quindi eventuali tentativi di truffa.

Truecaller rileva le voci clonate

Grazie a vari tool (gratuiti e a pagamento) è piuttosto facile ottenere i cosiddetti deepfake vocali, ovvero versioni clonate delle voci che sono quasi indistinguibili da quelle reali. La tecnologia viene sempre più spesso sfruttata per le truffe telefoniche.

Dopo aver ottenuto la voce di una persona dai video pubblicati sui social media, i cybercriminali creano una versione clonata con l’IA e la usano per chiamare i familiari, chiedendo il pagamento di denaro. La funzionalità AI Call Scanner rileva questa voci fake.

L’utente deve installare la versione 14.6 per Android (su iOS arriverà nei prossimi giorni) e sottoscrivere l’abbonamento Premium. Il rollout è iniziato dagli Stati Uniti e verrà gradualmente esteso a tutto il mondo. Ovviamente Truecaller deve essere impostata come app predefinita per le chiamate.

Quando l’utente riceve una telefonata sospetta può toccare il pulsante che avvia la scansione. Un campione della voce verrà elaborato dal modello addestrato per distinguere une voce reale da una voce creata dall’IA. Al termine verrà mostrato un avviso. La software house promette miglioramenti per la rilevazione in tempo reale e la diminuzione dei tempi di risposta. In futuro, la funzionalità potrebbe essere integrata in altre app di comunicazione.

Truecaller ha comunicato che, dal mese di marzo ad oggi, il servizio è stato usato da altri 10,1 milioni di utenti. Ora il numero di utenti attivi mensili è superiore a 400 milioni.