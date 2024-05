Truecaller: voce IA per rispondere alle chiamate

Truecaller ha annunciato un aggiornamento per il suo assistente IA che può rispondere alle chiamate al posto dell’utente. Grazie al servizio offerto da Microsoft è possibile registrare la propria voce e generare una corrispondente versione digitale. La funzionalità è disponibile tramite abbonamento Premium.

Personal Voice in Truecaller

Personal Voice è il nome della funzionalità disponibile su Azure AI Speech. Permette di generare una versione digitale a partire dalla registrazione della voce reale. La tecnologia è accessibile ad un numero limitato di partner. Uno di essi è Truecaller che ha aggiunto l’opzione alle voci del suo Assistant, offerto agli abbonati Premium per rispondere automaticamente alle chiamate e identificare eventuali spam telefonici.

Come si può vedere nel video, accanto alle voci predefinite, c’è il pulsante “Add your Voice“. Dopo aver accettato i termini d’uso, l’utente deve inserire un nome, toccare il pulsante del microfono e leggere il testo mostrato sullo schermo (al momento solo in inglese).

Al termine, la registrazione viene inviata ai server di Microsoft. Il servizio Azure AI Speech genererà una replica digitale in alta qualità della voce. È possibile ascoltare un’anteprima e ripetere la registrazione. Truecaller Assistant risponde alle chiamate e mostra la trascrizione sullo schermo.

La funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane in alcuni paesi (Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa, India, Svezia e Cile) in versione beta e successivamente per tutti gli utenti.

Personal Voice viene utilizzata anche per la traduzione in tempo reale della voce durante una videochiamata con Skype.

Alla voce digitale viene aggiunto automaticamente un watermark che permette di identificare l’audio sintetico con specifici tool.