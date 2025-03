Truffa su Facebook con Elon Musk per la cura del diabete

Elon Musk avrebbe scoperto come sconfiggere il diabete… Secondo i titoli clickbait che inondano Facebook, il magnate di Tesla avrebbe trovato un rimedio miracoloso che funziona in appena 30 secondi. La cosa più assurda? Le multinazionali farmaceutiche sarebbero talmente terrorizzate da questa scoperta da aver messo una taglia stellare sulla sua testa – ben 78 milioni di dollari! – costringendolo a scappare come un fuggiasco.

Pubblicità ingannevoli su Facebook con Elon Musk

Sembra la trama di di un film di serie B… Peccato che questi video fasulli con Musk e dei presentatori di Fox News continuino a spuntare sui social. Da settimane, questi annunci circolano sulla piattaforma, parte di una truffa più ampia che usa i deepfake per vendere integratori dubbi. Engadget ha identificato decine di pagine con questi annunci da inizio febbraio. Anche se molti non restano online a lungo, le stesse pagine hanno ripetutamente pubblicato centinaia di varianti dei video, tutti con un format simile.

La stragrande maggioranza vede protagonisti Elon Musk e i conduttori di Fox News, ma ci sono anche versioni con altre figure di spicco, come Oprah Winfrey, l’ex senatore dello Utah Mitt Romney e il segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr.

Usare i social media per spacciare integratori miracolosi non è certo una novità. L’AFP Fact Check aveva già scoperto l’anno scorso una rete simile di annunci truffaldini su Facebook che promuovevano integratori per curare l’ipertensione. Ma l’aggiunta di video manipolati con l’AI e audio deepfake di Musk aggiunge un nuovo livello a queste truffe.

Anche se questa truffa sembra essere passata inosservata a Meta, l’azienda è ben consapevole che i truffatori usano spesso celebrità e altre figure pubbliche per attirare utenti ignari. Un miliardario polacco ha recentemente vinto una battaglia legale con l’azienda per annunci deepfake che usavano la sua immagine. Lo scorso autunno, Meta aveva annunciato che avrebbe reintrodotto la tecnologia di riconoscimento facciale per combattere le truffe con i vip.

Musk, ovviamente, non è nuovo a operazioni di questo tipo. I truffatori di criptovalute si sono spacciati per lui sui social media per anni. Ma la sua nuova posizione come stretto collaboratore del presidente Donald Trump e capo del DOGE lo rende un bersaglio ancora più attraente.

Politiche violate, ma annunci ancora online

Questi annunci sembrano violare diverse politiche di Meta, comprese le regole sulla disinformazione medica e i requisiti per gli inserzionisti di rivelare l’uso di media manipolati dall’AI. Molti degli annunci scovati da Engadget sembrano essere stati rimossi entro un giorno o due. Ma le pagine Facebook dietro questi annunci sono rimaste attive. Insomma, un cane che si morde la coda.