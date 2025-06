Truffe con investimenti in criptovalute: 5 arresti

Dopo il sequestro record di oltre 225 milioni di dollari effettuato negli Stati Uniti, la Guardia Civil della Spagna ha arrestato cinque membri di una gang specializzata in truffe crypto che hanno colpito oltre 5.000 persone nel mondo.

Investimenti truffa in aumento

L’indagine è iniziata nel 2023, quando gli esperti in crimini finanziari dell’Europol hanno fornito supporto operativo e analisi strategica alle autorità della Spagna. Lo scorso 25 giugno, la Guardia Civil ha arrestato cinque persone, due a Madrid e tre alle Canarie (altre cinque persone sono ricercate).

Il gruppo di cybercriminali era specializzato nelle truffe crypto, purtroppo sempre più diffuse. Secondo le autorità, i proventi ottenuti dalle loro attività illecite, successivamente riciclati, ammontano a 460 milioni di euro. Le vittime sono oltre 5.000 in diversi paesi nel mondo.

All’operazione hanno partecipato anche le autorità di Estonia (Politsei- ja Piirivalveamet), Francia (Gendarmerie Nationale) e Stati Uniti (Homeland Security Investigations). L’indagine è ancora in corso, ma è stato scoperto il modus operandi dei cybercriminali.

L’organizzazione criminale ha creato una vera e propria rete aziendale e bancaria con sede a Hong Kong, utilizzando presumibilmente gateway di pagamento e account intestati a più persone diverse e di diversi exchange per ricevere, conservare e trasferire i fondi. Per portare a termine le loro attività fraudolente è stata utilizzata una rete di collaboratori sparsi in tutto il mondo per raccogliere fondi tramite prelievi di contanti, bonifici bancari e trasferimenti di criptovalute.

Non è nota la tecnica usata per adescare le ignare vittime, ma è quasi certo l’uso dell’intelligenza artificiale abbinata alla tradizionale ingegneria sociale. Gli utenti cadono nella trappola dopo aver visto video fake di persone famose che consigliano un investimento sicuro con guadagno immediato.

I cybercriminali convincono le vittime a versare somme crescenti di denaro, mostrando profitti inesistenti. Quando viene chiesto il rimborso, i criminali fanno perdere le tracce. Le moderne tecniche di indagine permettono di tracciare le transazioni tra i wallet di criptovalute e recuperare i soldi investiti (non tutti), come avvenuto negli Stati Uniti.