Truffe di San Valentino: i rischi che corri sul Web

I cybercriminali non si fermano mai e sembrano in grado di trovare sempre e comunque un modo per mietere nuove vittime.

Le truffe di San Valentino, in tal senso, sono un rischio concreto per molte persone. Sfruttando questa festività e la distrazione di molti utenti, che non utilizzano strumenti di difesa digitale efficaci, sono molte le campagne fraudolente perpetrate in questi giorni.

Esistono, per esempio, i finti fioristi. Questi inviano e-mail con offerte clamorose riguardo mazzi di fiori o simili, indirizzando poi l’utente verso un sito phishing o comunque cercando di sottrargli denaro.

Cartoline elettroniche, magari inviate da un “ammiratore segreto” sono un’altra esca molto diffusa. Anche in questo caso, l’obiettivo dei cybercriminali è portare la vittima su un determinato sito malevolo.

Truffe di San Valentino: dai finti fioristi all’online dating, tutti i potenziali rischi

Le truffe di San Valentino vanno anche oltre quanto già illustrato.

Per esempio, in questo periodo dell’anno si registra un incremento di scam sui siti di dating online. Sfruttando la debolezza di chi si sente particolarmente solo in questo periodo dell’anno, dei profili falsi possono spingere le vittime a inviare soldi e/o regali.

A prescindere dal modus operandi dei criminali informatici, un adeguato strumento di protezione è, senza ombra di dubbio, un ottimo modo per prevenire frodi e truffe informatiche.

Dove non arriva la prudenza infatti, una soluzione come Norton 360 Premium garantisce una strategia difensiva stratificata, in grado di prevenire la maggior parte di rischi presenti sul Web.

Al di là del classico antivirus, in grado di rilevare e bloccare malware e altri agenti malevoli, la suite include anche altre utility molto interessanti.

La VPN integrata, il password manager e il sistema parental control, sono infatti soluzioni efficaci nel contesto non solo della sicurezza digitale ma anche per quanto concerne privacy e anonimato online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.