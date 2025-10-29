Truffe telefoniche: colpiti quasi 4 milioni di italiani

Quasi 4 milioni di italiani sono caduti nelle trappole dei truffatori nel corso del 2024. Questo è il dato rilevato da mUp Research durante un’indagine effettuata per conto di Facile.it. Considerando i vari tipi di truffe telefoniche, il danno complessivo è circa 628 milioni di euro. Gli utenti possono seguire alcuni utili suggerimenti per limitare i rischi.

Dati molto preoccupanti

L’indagine di mUp Research è stata svolta tra il 18 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025 tramite interviste a 1.878 italiani con età compresa fra 18 e 74 anni. Non è un campione molto elevato, ma i risultati evidenziano comunque un fenomeno sempre più diffuso che colpisce gli utenti di telefonia fissa e mobile. Il danno medio per la telefonia mobile è 124 euro, mentre per telefonia fissa è 157 euro.

Le principali truffe nel 2024 sono state effettuate tramite falsi call center (63,3% su rete fissa, 47,1% su rete mobile). Seguono le false email (25,6% e 42,9% mobile) e gli SMS (18,9% e 32,8%). Su telefonia mobile sono stati usati i servizi di messaggistica più popolari (WhatsApp e Telegram) nel 25% dei casi.

L’indagine ha purtroppo evidenziato che oltre il 50% degli italiani non ha denunciato la truffa. Il 20% degli intervistati non voleva essere considerato ingenuo, mentre il 15% non voleva informare parenti o amici. Ciò impedisce però alle forze dell’ordine di scoprire queste organizzazioni criminali ed eventualmente ottenere il rimborso dei soldi rubati.

Facile.it ha pubblicato un elenco delle cinque truffe più comuni e suggerimenti su come evitare di essere aggirati: