Le truffe a tema San Valentino del 2025 sono state smascherate

I ricercatori di Check Point Research, azienda leader in cybersecurity, hanno smascherato una serie di truffe a tema San Valentino. Solo nell’ultimo mese hanno registrato un aumento del 123% sui nuovi siti legati a San Valentino, in linea con le tendenze rilevate negli anni precedenti.

Un dato molto alto se si pensa che solo nel 2024 l’aumento fu del 325%! Secondo quanto indicato nel rapporto pubblicato, nel mese di gennaio 2025 sono stati osservati oltre 18 mila nuovi siti web legati al tema San Valentino e Amore, con un aumento del 5% rispetto al mese precedente.

Tra le truffe scoperte è emersa una campagna email di phishing nascosta in un’offerta fraudolenta che promette la vincita di un “cesto di San Valentino“. “Ogni messaggio incoraggiava i destinatari a rispondere ad alcune domande in cambio di un cesto regalo a tema San Valentino, mostrando la stessa immagine allettante in tutte le e-mail”, ha spiegato Check Point Research.

All’interno della mail un link malevolo promette la ricompensa. “Questi link – continua il rapporto – sono stati segnalati come phishing da molti motori di sicurezza e probabilmente sono stati progettati per rubare informazioni personali e di pagamento”.

Come difendersi dalle truffe a tema San Valentino

Queste ore saranno cruciali per i criminali del web nel diffondere le nuove truffe a tema San Valentino. Sfruttando brand famosi per trasmettere fiducia e ufficialità alle email di phishing distribuite, i cybercriminali cercano di ottenere dati sensibili e dettagli di pagamento dalle vittime che sperano di vincere il premio messo in palio.

Come puoi difenderti da queste minacce? Gli esperti di Check Point Research hanno stilato un vedemecum in grado di fornire a tutti le informazioni necessarie per resistere alla tentazione di cadere nella trappola dei criminali. Ecco cosa è bene fare per proteggersi.